13 сентября, 04:17
Единый день голосования

Центризбирком Якутии признал выборы в регионе состоявшимися

Избрали действующего губернатора Айсена Николаева

ЯКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Якутии признала состоявшимися выборы главы региона, прошедшие с 8 по 10 сентября. Избранным признан действующий глава Якутии Айсен Николаев, сообщается в Telegram-канале центризбиркома региона.

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"Центральная избирательная комиссия Республики Саха (Якутия) постановила признать выборы главы республики <…> состоявшимися и действительными. Считать избранным главой Республики Саха (Якутия) Николаева Айсена Сергеевича, получившего 238 432 голоса избирателей, что составляет 75,77%, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - говорится в сообщении.

По данным центризбиркома Якутии, кандидат от партии КПРФ Виктор Губарев набрал 10,41% голосов, Гаврил Парахин от ЛДПР - 5,69% голосов. Представитель партии "Коммунисты России" Игорь Борисов набрал 5,2% голосов.

Глава Республики Саха (Якутия) избирается сроком на пять лет. Предыдущие досрочные выборы главы Якутии прошли 9 сентября 2018 года, всего явка в республике составила 50,69% (321 536 избирателей). Тогда Николаев одержал победу, получив 71,4% голосов избирателей. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияНиколаев, Айсен СергеевичРеспублика Саха (Якутия)
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