Избирком Хакасии утвердил результаты выборов главы республики и регионального парламента

Как сообщили в облизбиркоме, главой республики повторно избрали действующего губернатора Валентина Коновалова

ТАСС, 13 сентября. Избирательная комиссия Хакасии на своем заседании утвердила результаты выборов главы республики и Верховного совета Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в республиканском избиркоме.

"Результаты выборов главы республики и Верховного совета [Хакасии] утверждены", - сообщил собеседник агентства. Теперь, по его словам, кандидаты, избранные в республиканский парламент, должны в течение пяти календарных дней должны принять мандат или отказаться от него.

Главой республики повторно был избран действующий руководитель региона Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ. В Верховном совете 34 мест у "Единой России", 14 у КПРФ и еще 2 у ЛДПР.

Выборы главы региона и Верховного совета республики проходили в единый день голосования - 8-10 сентября.