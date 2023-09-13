13 сентября, 04:41
Визит Ким Чен Ына в Россию

Путин сообщил, что лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике

На космодроме Восточный делегации республики покажут новые объекты, сообщил президент РФ

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия помогать КНДР строить космические спутники, ответил, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын поэтому и приехали на космодром Восточный.

"Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать", - сказал Путин журналистам, отметив, что делегации КНДР покажут новые объекты.

Также Путина спросили, будет ли на переговорах обсуждаться военно-техническое сотрудничество. "Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть", - сказал Путин. Он также отметил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу недавно был в Северной Корее, его там хорошо приняли. 

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Путин, Владимир ВладимировичКНДРРоссияКим Чен ЫнВизит Ким Чен Ына в Россию
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