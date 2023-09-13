Парламент Кузбасса вновь возглавил Алексей Зеленин

Его кандидатуру рекомендовал глава региона Сергей Цивилев

КЕМЕРОВО, 13 сентября. /ТАСС/. Депутат "Единой России" 57-летний Алексей Зеленин единогласно избран новым спикером парламента Кузбасса на первом после выборов заседании, передает корреспондент ТАСС.

"По вопросу избрания председателя законодательного собрания Кемеровской области - Кузбасса. В бюллетень тайного голосования внесена кандидатура Зеленина Алексея Анатольевича. Результат голосования: за - 46 депутатов, против - 0", - сказал председатель счетной комиссии Игорь Кошелев, оглашая итоги голосования.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рекомендовал Зеленина в качестве кандидата в спикеры. "Сейчас поменялось около 50% действующего состава нашего законодательного собрания. Пришли новые лица, но остаются наши уважаемые старейшины. Прошлый созыв парламента возглавлял Алексей Зеленин. Более 20 лет он проработал в органах государственной власти и проявлял себя с хорошей стороны", - сказал Цивилев.

Зеленин с 2018 года является депутатом заксобрания Кузбасса, где возглавляет комитет по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности. Также он является заместителем секретаря кузбасского регионального отделения "Единой России". До этого в течение пяти лет Зеленин занимал должность заместителя губернатора - руководителя аппарата администрации Кемеровской области, ранее возглавлял региональный департамент молодежной политики, был проректором Кемеровского госуниверситета.