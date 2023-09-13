Путин и Ким Чен Ын начали переговоры

В них участвуют члены делегаций России и КНДР

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области.

Беседа проходит в зале переговоров на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса "Союз-2". В переговорах принимают участие члены делегаций двух стран.

В прошлый раз, когда лидер КНДР приезжал во Владивосток на встречу с Путиным в 2019 году, их переговоры в расширенном составе продолжались около трех с половиной часов.

Как ранее прогнозировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры в первую очередь будут обсуждать вопросы, связанные с двусторонними отношениями, с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями, культурными обменами. Он уточнял, что речь может пойти и о взаимодействии в чувствительных областях, но эти темы не должны обнародоваться. По словам представителя Кремля, также предполагается насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.

Протокольная практика, как правило, предусматривает, что переговоры на высшем уровне проходят как в узком формате - один на один, так и в расширенном формате - при участии членов делегаций двух стран. Такой порядок был соблюден на переговорах Путина и Ким Чен Ына в 2019 году. Однако на этот раз отдельной встречи лидеров тет-а-тет заранее не планировалось. Песков говорил, что беседа пройдет с участием делегаций, после чего лидеры при необходимости продолжат общение один на один. Пресс-секретарь президента РФ также сообщал, что намечается официальный обед от имени главы российского государства в честь гостя из КНДР.