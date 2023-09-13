Путин заявил, что очень рад принять с визитом в России Ким Чен Ына

Президент РФ обратил внимание на "особое время", в которое проходит встреча с лидером КНДР

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что очень рад принять с визитом в России председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.

"Уважаемый господин председатель, очень рад вас вновь видеть и принимать в России", - сказал российский лидер, открывая переговоры.

"Особое время"

Президент России обратил внимание на "особое время", в которое проходит его сегодняшняя встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Наша встреча проходит в особое все-таки время. Совсем недавно Корейская Народно-Демократическая Республика отмечала 75 лет своего создания, 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами", - обратился глава российского государства к лидеру КНДР в начале переговоров.

"Напомню, что именно наша страна была первой, кто признал суверенное и независимое государство - Корейскую Народную Демократическую Республику", - сказал российский лидер.

Темы переговоров

Путин и Ким Чен Ын обсудят вопросы экономического и гуманитарного характера, а также ситуацию в регионе, сообщил глава российского государства.

"Нам, конечно, надо поговорить по вопросам экономического взаимодействия, по вопросам гуманитарного характера, о ситуации в регионе", - указал Путин.

Помощь КНДР со стороны СССР

Юбилей окончания Корейской войны (1950-1953 годов) является знаковой датой, и СССР помогал КНДР в борьбе за независимость, заявил президент РФ.

"Совсем скоро будем отмечать и 70 лет окончания войны за независимость и победу корейского народа в этой войне. Это знаковая дата, поскольку наша страна также помогала нашим друзьям в Корейской Народно-Демократической Республике бороться за эту независимость", - сказал российский лидер.

"Напомню, что именно наша страна была первой, кто признал суверенное и независимое государство - Корейскую Народно-Демократическую Республику", - подчеркнул Путин.

Корейская война началась 25 июня 1950 года и завершилась 27 июля 1953 года. В конфликте, помимо КНДР и Республики Корея, приняли участие китайские добровольцы со стороны Пхеньяна и американская армия под флагом ООН со стороны Сеула. Пхеньян также получал поддержку от СССР. Война закончилась перемирием, однако мирный договор все еще не подписан.

Детали встречи

Встреча проходит на космодроме Восточный. Ранее сообщалось, что лидеры пообщаются с участием членов делегаций, а при необходимости продолжат общение тет-а-тет.

Это уже вторые переговоры президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Предыдущие состоялись в 2019 году. Тогда во встрече в широком составе участвовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков, главы Минтранса, РЖД, Минвостокразвития (это ведомство возглавлял Александр Козлов, который в 2020 году перешел в Минприроды).