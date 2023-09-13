Лавров и Ван И 18 сентября проведут переговоры в Москве

Состоится обмен мнениями по вопросу украинского урегулирования, а также обеспечения стабильности и безопасности в АТР, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И проведут 18 сентября переговоры в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума.

"18 сентября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Китая Ван И, - сказала дипломат. - Состоится обмен мнениями по вопросу украинского урегулирования, а также обеспечения стабильности и безопасности в АТР".

Захарова добавила, что в ходе встречи министры обсудят широкий перечень двусторонних вопросов, включая контакты на высшем и высоком уровнях. "Будет уделено внимание тематике укрепления взаимодействия на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, естественно, в Группе двадцати, АТЭС и других механизмах и форумах", - отметила дипломат.