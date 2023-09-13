Лавров на полях ГА ООН проведет около 20 встреч

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планируется в том числе встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет порядка 20 двусторонних встреч на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума.

"Как вы знаете, 5 сентября стартовала свою работу 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Российскую делегацию на ней возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров", - сказала дипломат.

График участия министра в сессии ГА ООН с 19 по 26 сентября насыщен, постоянно дополняется, указала Захарова, отметив, что Лавров "намерен провести порядка 20 двусторонних встреч". "Как вы понимаете, изоляция нам дается тяжело, встреч и переговоров все больше, - отметила дипломат. - Это будут встречи как двустороннего характера, так и переговоры с представителями и руководством международных организаций. Запланирована также беседа с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем".

Ключевым событием пребывания Лаврова в Нью-Йорке станет его выступление в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, которое запланировано на 23 сентября, указала Захарова. "В нем министр иностранных дел подробно представит российские принципиальные подходы к важнейшим глобальным вызовам, включая дальнейшее развитие системы международных отношений с прицелом на формирование подлинно справедливого многополярного миропорядка, который основан на целях и принципах Устава ООН во всей их полноте и других основополагающих международно-правовых нормах", - заключила официальный представитель МИД РФ.