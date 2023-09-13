Захарова сообщила, что в ГА ООН 20-21 сентября пройдет Совет министров иностранных дел ШОС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что предполагается "обсудить вопросы комплексного совершенствования организации и перспективы углубления ее взаимодействия с ООН"

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке 20-21 сентября. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"На полях Генассамблеи, я хотела бы сказать, 20-21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во внеочередном заседании глав внешнеполитических ведомств государств - членов ШОС и традиционной неформальной министерской встрече по линии Совещания по взаимодействию и мерам доверия Азии, так называемого СВМДА", - указала Захарова.

Она пояснила, что в формате ШОС предполагается "обсудить вопросы комплексного совершенствования организации и перспективы углубления ее взаимодействия с ООН". Дипломат обратила внимание, что в этом заседании впервые примет участие Иран, который в июле стал девятым членом организации.

Говоря о повестке дня СВМДА, официальный представитель МИД РФ отметила, что она "будет сфокусирована на реализации принятых в ходе прошлогоднего саммита в Астане решений по повышению эффективности работы объединения, систематизации существующих и определению новых направлений сотрудничества в рамках совещания". Таким образом, ожидается, что будет одобрено инициированное РФ заявление по развитию волонтерства.