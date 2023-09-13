Захарова пообещала жесткий ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост

Официальный представитель МИД РФ напомнила слова спикера оперативного командования "Юг" ВСУ Натальи Гуменюк о том, что у моста якобы "осталось очень мало времени" и что ВСУ будут "работать и дальше" по уничтожению этого объекта

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Россия даст жесткий ответ на любые возможные атаки на Крымский мост со стороны Украины.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума в ответ на соответствующие угрозы, высказанные спикером оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ) Натальей Гуменюк.

"Ответ, если это произойдет, на все, что они (представители ВСУ - прим. ТАСС) наговорили, будет жестким, - отметила Захарова. - Тем, кто вынашивает подобные планы против нашей страны, от возмездия не скрыться, где бы они ни находились".

Официальный представитель дипведомства РФ напомнила слова Гуменюк о том, что у Крымского моста якобы "осталось очень мало времени" и что ВСУ будут "работать и дальше" по уничтожению этого объекта.

"Это неприкрытый экстремизм, - подчеркнула Захарова. - Погрязший в крови, насквозь зараженный русофобией преступный режим [президента Украины Владимира] Зеленского просто не перестает доказывать, что он хорошо усвоил террористические методы и намерен продолжать попытки подвергнуть новым ударам исключительно гражданскую инфраструктуру. Именно таковой является Крымский мост. О последствиях в Киеве не задумываются, им некогда".