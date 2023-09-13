13 сентября, 06:10
Визит Ким Чен Ына в Россию

Открытая для прессы часть беседы Путина и Ким Чен Ына продлилась около девяти минут

Она прошла в зале переговоров на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса "Союз-2"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Открытая для прессы часть беседы лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный продлилась около девяти минут.

Речь Путина заняла около 3,5 минуты с учетом последовательного перевода (когда переводчик выступает после каждых нескольких реплик), речь Ким Чен Ына - около 5,5 минуты также с учетом перевода.

Лидеры присутствуют на переговорах в строгих черных костюмах и белых рубашках. При этом президент РФ выбрал галстук бордового цвета, председатель государственных дел КНДР - серо-серебристого.

Лидеры разместились в креслах рядом друг с другом. На столике между ними - цветочная композиция из роз и хризантем в светлых тонах. За спинами Путина и Ким Чен Ына - флаги обеих стран.

Беседа проходит в зале переговоров на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса "Союз-2". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКНДРРоссияКим Чен ЫнВизит Ким Чен Ына в Россию
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