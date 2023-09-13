13 сентября, 06:26,
обновлено 13 сентября, 06:44

Захарова: учения Northern Coast подтверждают характер НАТО как агрессивной организации

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Учения Североатлантического альянса в Балтийском море Northern Coast подтверждают характер НАТО как агрессивной военной организации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Учения НАТО Northern Coast 2023, они производятся в акватории Балтийского моря с 9 по 23 сентября под командованием ВМФ ФРГ. Как заявляется, они направлены на отработку "реалистичных сценариев защиты северных флангов альянса". 
 Подобная активность еще раз подтверждает: НАТО - это агрессивная военная организация", - сказала она. 

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