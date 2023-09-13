Лавров заявил, что Западу не удастся протащить резолюцию против КНДР в СБ ООН

Глава МИД РФ напомнил, что прежние санкции против Пхеньяна принимались в совершенно другой геополитической обстановке

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Отказ Запада заниматься урегулированием на Корейском полуострове ставит крест на его попытках протащить резолюцию против КНДР в СБ ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.

Глава дипведомства отметил, что Запад переносит на юг Корейского полуострова элементы своих стратегических сил. "Идут уже разговоры, чтобы ядерное оружие в том или ином виде появилось на юге Корейского полуострова, в Южной Корее и Японии. Их категорический отказ заниматься любыми мерами политического характера ставит крест на любых дальнейших попытках протащить в Совете Безопасности резолюцию о санкциях", - указал Лавров.

Министр напомнил, что прежние санкции против КНДР принимались в совершенно другой геополитической обстановке. "Но с момента принятия последней резолюции мы сказали, что больше санкций не будет против Северной Кореи, такую же позицию заняли наши китайские партнеры. Прежде всего потому, что параллельно с теми мерами, которые Совет Безопасности принимал, все западные коллеги обещали двигаться по политическому треку, решать гуманитарные вопросы. Это была очередная ложь. Нас, китайцев и северокорейцев обманули", - отметил глава МИД РФ.

"Когда весной прошлого года американцы захотели очередную резолюцию принимать, мы ее не пропустили. Более того, мы с китайскими друзьями подготовили проект резолюции, которая нацелена на решение гуманитарных вопросов, они довольно серьезно стоят в КНДР. И резолюцию, которая была нацелена на возобновление политического процесса в рамках задач укрепления безопасности в Северо-Восточной Азии. Вместо этого американцы вместе с Южной Кореей, Японией, подключая в регион англичан, австралийцев и Новую Зеландию уже в эти игры втягивают, занимаются накачиванием здесь вооружений", - добавил Лавров.