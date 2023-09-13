Переговоры Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе завершились

Подписания документов по итогам встречи не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили переговоры в расширенном составе. Беседа продлилась более часа.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, разговор продолжается в формате тет-а-тет.

Лидеры не планируют подписывать какие-либо документы, в том числе совместную декларацию, по итогам сегодняшних переговоров, сообщил Песков.

Позиция России по санкциям Совета Безопасности ООН в адрес КНДР не препятствует развитию отношений Москвы и Пхеньяна, отметил Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

"Россия сохраняет свою позицию в Организации Объединенных Наций, в Совете Безопасности, но это не может и не должно, и не будет препятствием для дальнейшего развития российско-северокорейских отношений", - сказал представитель Кремля.

Сотрудничество Москвы и Пхеньяна

Россия и КНДР будут строить отношения, исходя из интересов двух стран, это сотрудничество не направлено против кого-то, заявил Песков, комментируя "окрики" из США о поставках вооружений.

"Правда прежде всего в том, что Северная Корея является нашим близким соседом. И, несмотря ни на какие "замечания", "окрики" извне, мы будем строить отношения таким образом, как это выгодно нам и выгодно нашим соседям. В любом случае полный комплекс отношений подразумевает диалог и взаимодействие в чувствительных областях, таких как военное взаимодействие, обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности. Это тоже будет осуществляться", - сказал представитель Кремля.

"Все остальные вопросы касаются двух стран, суверенных стран, и не должны быть предметом обеспокоенности третьих государств, ибо наше сотрудничество осуществляется во благо народов наших двух стран, но не против кого бы то ни было", - подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

Встреча Путина и Ким Чен Ына

Переговоры двух лидеров проходят на космодроме Восточный в Амурской области. Как ранее отмечал Песков, в повестке - вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также ситуация в регионе и в мире в целом.

Лидер КНДР приехал в Россию по приглашению президента РФ. Его визит носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике.

До этого Ким Чен Ын приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке. Это была их первая встреча.