Захарова: Россия незамедлительно и жестко ответит Эстонии на конфискацию активов

Как заявила официальный представитель МИД РФ, Москва расценивает это как неприкрытое посягательство на суверенную собственность

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Россия даст незамедлительный и крайне жесткий ответ Эстонии в случае реализации Таллином угрозы конфискации российских активов и передачи их Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы расцениваем и рассматриваем любые попытки изъятия российских активов как вопиющее нарушение всех известных правовых норм, неприкрытое посягательство на суверенную собственность, - отметила она. - Если подобные инициативы эстонцев воплотятся во что-то плюс-минус более или менее реальное, а мы рассматриваем это не как "изъятие", а как воровство, то в Таллине могут не сомневаться: ответные меры будут крайне для них чувствительными и с нашей стороны не заставят себя долго ждать".

Официальный представитель дипведомства назвала злонамеренной идею принятия эстонским парламентом закона, который позволит конфисковывать российское имущество в этой прибалтийской стране, и обратила внимание на то, что аналогичные планы вынашиваются и в других недружественных государствах. "Идея упомянутого законопроекта вписывается в агрессивную антироссийскую линию эстонского правительства, для реализации которой политический истеблишмент Эстонии не брезгает уже ничем, в том числе и обращаться к откровенному воровству и бандитизму", - констатировала она.

Захарова не исключила, что в новом парламентском сезоне в Эстонии, возможно, решили "отметиться по резонансному сюжету", чтобы замять "недавний коррупционный скандал с одной из эстонских провластных неправительственных и некоммерческих организаций". "Там, как оказалось, использовались не по назначению многомиллионные пожертвования для киевского режима, - напомнила дипломат. - Все это раскручивалось через социальную рекламу, а потом, как выяснилось, просто уходило частным лицам и не доходило не то что до киевского режима, а вообще никуда. Кстати, местная общественность, которая была шокирована подобным развитием событий, так и не получила разъяснений, куда растворились внушительные объемы финансовой помощи и что вообще это было".