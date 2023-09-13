Замглавы "Сириуса" заменит Елену Мизулину в Совфеде от Омской области

Иван Евстифеев также работал в правительстве региона и главным федеральным инспектором в администрации президента

ОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Омской области Виталий Хоценко предложит в качестве кандидата в Совет Федерации от исполнительной власти региона заместителя главы федеральной территории "Сириус" Ивана Евстифеева на место нынешнего сенатора от региона Елены Мизулиной. Об этом сообщил ТАСС Хоценко.

"Мы будем предлагать в Совет Федерации Евстифеева Ивана Александровича. Человек, который, во-первых, коренной омич, родился в Таре, долго работал на благо Омской области и в районе, и в правительстве региона, и главным федеральным инспектором трудился в администрации президента. Сегодня он работает заместителем руководителя федеральной территории "Сириус", - сообщил Хоценко.

Выборы губернатора Омской области прошли 9-10 сентября. Хоценко набрал более 76% голосов. В пресс-службе омского избиркома ТАСС сообщили, что явка составила 34,51%, участие в голосовании приняли 510 514 человек.

Ранее Хоценко включил в список кандидатов в Совет Федерации замглавы федеральной территории "Сириус" Ивана Евстифеева, главврача омского медико-хирургического центра Вадима Бережного и учительницу средней школы Юлию Чехлову.

Евстифеев родился в Таре Омской области. Имеет два высших образования - в области психологии и юриспруденции. С декабря 2017 года был главным федеральным инспектором по Омской области аппарата полпреда президента в Сибирском федеральном округе, в феврале 2022 года назначен заместителем главы "Сириуса".