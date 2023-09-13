Захарова заявила, что Токио не демонстрирует прозрачности в сбросе воды с "Фукусимы"

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия рассчитывает, что Япония даст провести мониторинг места сброса воды

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Москва не видит никакой прозрачности в действиях Токио в вопросе со сбросом воды с АЭС "Фукусима-1", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума.

"Мы, к сожалению, не видим никакой транспарентности, то есть открытости, прозрачности, в действиях Токио, - именно к этому мы призывали. Мы видим бесконечные заявления, какие-то рекламные трюки с завтраками или обедами из выловленной прямо в этой, видимо, сброшенной, воде рыбой, но мы же понимаем этому цену. Того, к чему мы призывали, - к нормальной, основанной на научных данных и научном подходе транспарентной, прозрачной, открытой работы с теми, кто высказал свои озабоченности, - мы не видим. Не видим, потому что ее нет", - сказала дипломат.

Россия рассчитывает, что Токио при необходимости предоставит доступ для проведения мониторинга радиационной обстановки в районах, где осуществляется сброс воды с АЭС, заявила Захарова.

"Мы рассчитываем на то, что Япония все-таки должна дать детальные разъяснения по всем аспектам, которые интересуют страны, в частности нашу страну, и связаны они с инициируемым процессом сброса воды. Мы исходим из того, что в случае необходимости, Токио позволит провести мониторинг радиационной обстановки в районах, где этот сброс осуществляется", - сказала она.

Захарова добавила, что РФ не единственная, кто высказывает эту озабоченность, это делает и Китай, а самое главное - сами японцы, у них тоже есть вопросы. "А про южных корейцев, я думаю, что вам и рассказывать не надо, я думаю, что вы видели эти сюжеты, когда они буквально чуть ли не штурмом брали посольство Японии", - отметила она.

Оператор АЭС компания Tokyo Electric Power 24 августа начала сброс в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в незначительных объемах, значительно ниже установленных норм, еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода).

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.