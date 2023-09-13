Москва выразила Баку демарш из-за заявлений о выборах в новых регионах России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что такие оценки не согласуются с союзническим уровнем отношений между двумя странами

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Россия выразила Азербайджану дипломатический демарш из-за заявления МИД республики о выборах в новых российских регионах, такие заявления не отвечают характеру союзничества между странами. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Такие оценки не могут нами приниматься, это неприемлемые оценки, и они не согласуются с союзническим уровнем отношений между нашими странами. Поэтому по дипломатической линии перед азербайджанской стороной был проведен демарш. Мы высказали все по этому поводу", - сказала она на брифинге в рамках Восточного экономического форума.

"Мы исходим из того, что в Баку должны относиться к вопросам территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое наши партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики. Думаю, историю новых регионов наши азербайджанские друзья знают хорошо", - добавила дипломат.