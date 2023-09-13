Путин выразил уверенность, что турпоток на космодром Восточный будет хорошим

Президент РФ отметил, что новый аэродром на территории космодрома сможет принимать самолеты любых типов

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном осмотрел командный пункт на космодроме Восточный и рассказал о построенном аэродроме. Глава российского государства выразил уверенность, что новый аэродром будет способствовать росту турпотока на космодром.

"Мы построили здесь аэродром с хорошей полосой", - рассказал Путин Ким Чен Ыну, пока они вместе направлялись от командного пункта к мобильной башне обслуживания и стартовому столу для ракет "Союз-2". Глава Роскосмоса Юрий Борисов подсказал, что длина полосы составляет 3 200 м. "Любые самолеты может принимать. Это просто аэродром для приема всех типов судов и, я уверен, здесь поток туристов тоже будем ждать хороший", - подчеркнул Путин.

В командном пункте космодрома лидеру КНДР рассказали о том, как происходит руководство пусками космических ракет, отметив, что с Восточного уже осуществлено 15 пусков.