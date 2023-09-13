Захарова заявила, что США нужно заняться демократией у себя, а не проблемами других стран

Официальный представитель МИД РФ также указала на отсутствие сменяемости власти в Соединенных Штатах

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Вашингтону следовало бы обратить внимание на проблемы с демократией у себя, а не учить ей другие страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума.

"Вашингтону нужно заниматься не проблемами других демократий, а собственными. Нужно заниматься проблемой раскола собственного общества, этики, ценностей гражданских прав и свобод, видения собственного прошлого, пути социально-экономического развития, - сказала она. - Россия в том числе в интересах будущих поколений выступает за возможность самостоятельного демократического пути развития для всех государств, а не только для себя. Без какого-либо диктата извне".

Захарова указала на отсутствие сменяемости власти в США. "Администрация Байдена у власти с какого года? Вы скажете, что с 2021-го - да нет же. Я напомню, Байден был вице-президентом при Обаме, а Обама был два срока, и все нынешние акторы, которые являются опорами американского режима, - это все люди, которые были при Обаме. И они всем рассказывают про сменяемость власти?" - обратила внимание дипломат.

Официальный представитель также добавила, что касательно выборов в регионах РФ "в Вашингтоне не могут согласиться не с тем, как проходят выборы, а не могут смириться с теми результатами, показателями, какие есть".