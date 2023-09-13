13 сентября, 07:52
Восточный экономический форум

Захарова назвала спекуляцией данные WSJ о включении Навального в обмен заключенными с США

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, информация об обмене заключенными не может обсуждаться через американские газеты

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Публикация газеты The Wall Street Journal о том, что блогер Алексей Навальный якобы может рассматриваться для обмена заключенными между Россией и США, является спекуляцией.

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Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге Восточного экономического форума.

"Это спекуляции, которые не требуют ни комментария официального, ни обсуждения неформального", - отметила она, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию издания.

По словам Захаровой, информация об обмене заключенными не может обсуждаться через американские газеты. 

Теги:
РоссияДела в отношении Алексея НавальногоЗахарова, Мария ВладимировнаВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
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