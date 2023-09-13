Захарова назвала спекуляцией данные WSJ о включении Навального в обмен заключенными с США

По словам официального представителя МИД РФ, информация об обмене заключенными не может обсуждаться через американские газеты

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Публикация газеты The Wall Street Journal о том, что блогер Алексей Навальный якобы может рассматриваться для обмена заключенными между Россией и США, является спекуляцией.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге Восточного экономического форума.

"Это спекуляции, которые не требуют ни комментария официального, ни обсуждения неформального", - отметила она, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию издания.

По словам Захаровой, информация об обмене заключенными не может обсуждаться через американские газеты.