Победивший на выборах губернатора Кемеровской области Цивилев вступил в должность

Он набрал 85% голосов избирателей при явке в 81%

КЕМЕРОВО, 13 сентября. /ТАСС/. Сергей Цивилев, победивший на досрочных выборах губернатора Кемеровской области, официально вступил в должность. Он принес присягу, видео с церемонии транслирует правительство региона.

"Вступая в должность губернатора Кемеровской области, торжественно клянусь добросовестно исполнять свои обязанности, защищать интересы Кемеровской области, верно служить народу, уважать и охранять и оберегать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Кемеровской области", - сказал Цивилев

Председатель Избирательной комиссии Кемеровской области Светлана Демидова вручила Цивилеву удостоверение губернатора. На церемонии вступления в должность присутствуют министр спорта России Олег Матыцин, полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев, депутаты парламента Кузбасса, главы городов и районов, представители политических партий и общественности.

О выборах

Выборы губернатора и депутатов парламента Кузбасса, а также органов местного самоуправления проходили три дня - с 8 по 10 сентября. Жителям региона предстояло выбрать губернатора, 46 депутатов парламента и 212 депутатов органов местного самоуправления. Сергей Цивилев, возглавлявший Кузбасс с 2018 года, набрал 85% голосов избирателей при явке в 81%.