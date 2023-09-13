Главой Алтайского края переизбрали Томенко

Выборы главы региона признали состоявшимися

БАРНАУЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Избирком признал выборы губернатора Алтайского края состоявшимися, а их результаты - действительными. По итогам голосования переизбрали губернатора Виктора Томенко, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона.

"Выборы признаны состоявшимися, а их результаты - действительными. Избранным на должность губернатора Алтайского края признан Томенко Виктор Петрович, набравший 417 073 голоса избирателей, что составляет 76,16%, то есть более 50% голосов избирателей", - говорится в сообщении.

Второе место занимает Евгения Боровикова от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 9,46%, третье - кандидат от ЛДПР Сергей Булаев с 7,96%, четвертое место занимает Сергей Малинкович от партии "Коммунисты России" с 4,17%.

Итоговая явка в избирательные участки, по предварительным данным, на выборах главы Алтайского края составила 31,04% от общего числа избирателей, здесь проголосовали более 448 тыс. человек. Всего в Алтайском крае зарегистрированы почти 1,8 млн избирателей. Выборы проходили с 8 по 10 сентября.