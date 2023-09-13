Захарова: в США пытаются прикрыть антироссийской повесткой факты коррупции Байдена

Официальный представитель МИД РФ отметила, что русофобскую повестку также используют для того, чтобы "иметь повестку по консолидации общества, то есть по созданию некоего фронта единомышленников перед лицом российской угрозы"

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Антироссийская повестка нужна Вашингтону, чтобы прикрыть факты коррупции при президенте США Джо Байдене. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Идет борьба за власть, идет прикрытие жуткой, колоссальной, мирового масштаба коррупции, идет изничтожение политических оппонентов, идет противодействие органам власти, причем различных ветвей этой власти в расследовании этих самых преступных деяний, о которых я сказала. Вот что там происходит", - сказала дипломат, отвечая на вопрос, может ли расследование Конгресса в рамках процедуры возможного импичмента Байдена повлиять на позицию США по Украине.

При этом Захарова отметила, что в США используют русофобскую повестку в нескольких целях. "А вот эта антироссийская позиция, которую выработали как раз демократы еще при [экс-президенте США Бараке] Обаме, и два срока прокачивали свое общество этой ерундой, эта антироссийская, русофобская повестка нужна для двух целей: первое - для того, чтобы прикрывать факты дикой коррупции. <…> А второе - для того, чтобы иметь повестку по консолидации общества, то есть по созданию некоего фронта единомышленников перед лицом российской угрозы, вот что там происходит", - добавила она.

"А какие формы это будет принимать, кто, с кем, как будет бороться, что будет предпринимать Конгресс? Чем ближе будут выборы, тем больше мы будем понимать, что вся история про жабу и гадюку", - резюмировала представитель российского дипведомства.