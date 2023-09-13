Захарова: в США пытаются прикрыть антироссийской повесткой факты коррупции Байдена

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Антироссийская повестка нужна Вашингтону, чтобы прикрыть факты коррупции при президенте США Джо Байдене. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Идет борьба за власть, идет прикрытие жуткой, колоссальной, мирового масштаба коррупции, идет изничтожение политических оппонентов, идет противодействие органам власти, причем различных ветвей этой власти в расследовании этих самых преступных деяний, о которых я сказала. Вот что там происходит", - сказала дипломат, отвечая на вопрос, может ли расследование Конгресса в рамках процедуры возможного импичмента Байдена повлиять на позицию США по Украине.
При этом Захарова отметила, что в США используют русофобскую повестку в нескольких целях. "А вот эта антироссийская позиция, которую выработали как раз демократы еще при [экс-президенте США Бараке] Обаме, и два срока прокачивали свое общество этой ерундой, эта антироссийская, русофобская повестка нужна для двух целей: первое - для того, чтобы прикрывать факты дикой коррупции. <…> А второе - для того, чтобы иметь повестку по консолидации общества, то есть по созданию некоего фронта единомышленников перед лицом российской угрозы, вот что там происходит", - добавила она.
"А какие формы это будет принимать, кто, с кем, как будет бороться, что будет предпринимать Конгресс? Чем ближе будут выборы, тем больше мы будем понимать, что вся история про жабу и гадюку", - резюмировала представитель российского дипведомства.