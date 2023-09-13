13 сентября, 07:46,
обновлено 13 сентября, 08:22
Военная операция на Украине

Пушилин рассказал о потерях ВСУ при попытке штурма Опытного

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

По словам врио главы ДНР, ВСУ потеряли около 100 морских пехотинцев

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 100 морских пехотинцев при попытке штурма населенного пункта Опытное в ДНР. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

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Он назвал фейком распространяемые украинской стороной заявления о том, что ВСУ удалось закрепиться в Опытном. "Поверили украинскому фейку сами вооруженные формирования Украины, мы проверяли информацию. В итоге что сделали вооруженные формирования Украины? Они кинули туда морпехов <...>, но, естественно, первая бригада первого армейского корпуса [ВС РФ] ситуацию держала под контролем. Там около 100 человек только погибшими [у ВСУ], морпехи", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

О больших потерях ВСУ в районе Опытного накануне сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военного ведомства, украинские штурмовые подразделения несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться в населенном пункте не могут.

Пушилин также сообщил, что на марьинском направлении, которое важно для продвижения на угледарском направлении, идет позиционное противостояние, при этом наблюдаются успехи российских сил - они продвинулись на несколько сотен метров. На угледарском направлении также идет тяжелое позиционное противостояние, украинская армия провела ротацию и активизировалась, постоянно пытается провести разведку боем. Под Артемовском (украинское название - Бахмут) также идут круглосуточные позиционные сражения, добавил Пушилин. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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