Захарова: инициатива ЕК сохранить культуру Украины стимулирует антироссийские стереотипы

Официальный представитель МИД РФ заявила, что это очередной механизм поддержки киевского режима

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Инициатива Еврокомиссии по сохранению украинского языка и культуры в странах Европейского союза стимулирует антироссийские стереотипы и является очередным механизмом поддержки киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума.

"Такое поспешное решение Еврокомиссии принять к рассмотрению инициативу о поддержке украинского языка и культуры в ЕС наносит сугубо конъюнктурный и политический характер. Тем самым стараниями Брюсселя гражданская инициатива, которая задумывалась как инструмент прямой демократии, как они это называли, кстати, превращается в еще один механизм поддержки киевского режима, - указала она. - А главная задача для кураторов киевского режима - это стимулирование у украинских мигрантов в ЕС враждебного отношения к России и закрепление в сознании европейцев антироссийских стереотипов за счет продвижения в публичном пространстве ЕС таких установок в стиле Бандеры под лозунгом защиты украинской культуры и языка".

Дипломат подчеркнула, что такие действия осуществляются на фоне того, что коренные русскоговорящие жители прибалтийских стран "не могут много лет добиться правды на использование родного для них языка". "Этот язык они выучили, потому что его им передали родители. И придумывались в отношении и их родителей, и их самих такие термины, как "неграждане", "люди, не обладающие полнотой прав". Сколько глумились над нашими соотечественниками в Прибалтике и продолжают глумиться, кстати говоря", - констатировала она.

Захарова напомнила, что киевский режим "активно боролся с культурными традициями, наследием, <...> снося памятники, переименовывая улицы, вводя какие-то новые праздники". "А на территории Европейского союза, оказывается, их традиции надо сохранять", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Дипломат также указала, что эта инициатива "свидетельствует об очередных двойных стандартах Брюсселя по отношению к проблеме защиты прав национальных меньшинств". "Обращает на себя внимание ситуация с Турцией в данном контексте, которая гораздо раньше подала заявку на вступление в европейское пространство, и при этом страна не получает никаких преференций в плане языка, хотя, в частности, на Кипре турецкий - один из официальных языков", - отметила она.

Захарова обратила внимание на статистику "эффективности" европейской гражданской инициативы. "128 заявок, ни одна из них не привела к принятию решения на законодательном уровне", - заключила дипломат.