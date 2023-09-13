Захарова: у РФ возникает все больше вопросов к Армении в связи с ее последними действиями

Дипломат напомнила, что недавно посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД РФ, где ему сделали жесткое представление на фоне недружественных действий Еревана, в числе которых фигурировал и запуск процесса ратификации Римского статута МУС

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Все больше вопросов появляется у Москвы к Еревану в связи недавними действиями Армении, особенно в свете ратификации армянской стороной Римского статута МУС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мотивация Еревана должна все-таки квалифицироваться, и объясняться, и разъясняться армянской стороной, а не нами. <…> Они, кстати говоря, представили свои оценки, но мы рассматриваем подобные шаги как недружественные, о чем неоднократно говорили и нашим армянским коллегам, партнерам, друзьям по двусторонним каналам, но уже на каком-то этапе стали говорить и в публичной сфере ровно потому, что вопросов все больше", - сказала она.

Захарова напомнила, что недавно посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян был вызван в Министерство иностранных дел России, где ему сделали жесткое представление на фоне недружественных действий Еревана, в числе которых фигурировал и запуск процесса ратификации Римского статута МУС. "Это не просто один шаг, который, армянская сторона явно понимала это, вызовет у нас вопросы, это целый комплекс шагов, и в ходе вызова посла и разъяснения наших действий мы об этом говорили, в том числе и публично", - подчеркнула дипломат.

Ранее источник в МИД РФ сообщал ТАСС, что российская сторона предупредила армянских коллег о крайне негативных для отношений с РФ последствиях возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне "ордеров" в отношении руководства РФ.