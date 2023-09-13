13 сентября, 08:23

Избирком утвердил результаты выборов губернатора Смоленской области

Василий Анохин набрал 86,62% голосов избирателей

ТАСС, 13 сентября. Досрочные выборы губернатора Смоленской области признали состоявшимися, на должность главы региона избрали врио губернатора области Василия Анохина, выдвинутого региональным отделением партии "Единая Россия", сообщили в облизбиркоме.

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"Результаты досрочных выборов губернатора Смоленской области признаны состоявшимися и действительными. На должность губернатора Смоленской области избран Анохин Василий Николаевич, получивший 216 767 голосов избирателей, что составляет 86,62% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, - то есть, более 50%", - говорится в распространенном сообщении.

Андрей Максимов (КПРФ) получил 14 352 (5,74%) голоса избирателей, Михаил Ковалев (ЛДПР) - 10 004 (3,99%) голоса, Роман Шклавец ("Коммунисты России") - 3 410 (1,36%) голосов избирателей.

Досрочные выборы губернатора региона, а также выборы в Смоленскую областную думу проходили с 8 по 10 сентября, итоговая явка избирателей составила 33,91%. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияОтставки и назначенияСмоленская областьАнохин, Василий Николаевич
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