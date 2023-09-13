Захарова: высылка главы "Sputnik Молдова" является частью зачистки инфополя республики

Официальный представитель МИД РФ заявила, что действия Кишинева являются нарушением международных обязательств, под которыми подписалась или с которыми ассоциировалась Молдавия

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Высылка руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова является частью зачистки информационного пространства республики и примером неадекватного отношения молдавских властей к понятию "демократия". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Это такая же не единичная акция, а это звено очередное в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию "демократия". Они просто, видимо, не понимают, что это такое. Они не понимают, что такое свобода слова, что такое права и свобода журналистов. Да, писать они это уже научились и говорить тоже, только на практике они этим оперировать не умеют и не умеют реализовывать и воплощать в жизнь", - сказала дипломат.

По ее словам, в Молдавии таким образом "зачищают информационное пространство". Действия Кишинева являются, как указала Захарова, нарушением международных обязательств, под которыми подписалась или с которыми ассоциировалась Молдавия.

Официальный представитель МИД также напомнила про закрытие российских каналов, задержание или недопуск политологов, обозревателей, экспертов на территорию Молдавии. "Это называется разрушение, изничтожение суверенитета Молдавии. А для этого нужно разрушить все государственные институты, привести их в негодность для дисфункции основополагающих ветвей власти и нанести удар по средствам массовой информации, которые могли бы дать непредвзятую оценку и сформировать картину происходящего. Сформировать не за счет искусственных методов, а просто транслируя то, что происходит, - заметила дипломат. - Для чего нужна режиму [президента республики Майи] Санду утрата государственности Молдавии - понятно, если она гражданка Румынии, а историю региона мы знаем все хорошо".