Временного поверенного Молдавии вызвали в МИД РФ из-за депортации главы "Sputnik Молдова"

Виталия Денисова выдворили из республики по обвинению во вмешательстве во внутренние дела страны

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Молдавии в Москве вызван в МИД РФ из-за ситуации вокруг руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова, заявила ТАСС официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Временный поверенный Молдавии в Москве вызван в МИД РФ в связи с депортацией руководителя "Sputnik Молдова", - сказала она.

Как ранее сообщили в Генеральной инспекции по миграции Молдавии, Денисова выдворили из республики по обвинению во вмешательстве во внутренние дела страны.