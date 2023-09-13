13 сентября, 08:35,
обновлено 13 сентября, 09:07

Временного поверенного Молдавии вызвали в МИД РФ из-за депортации главы "Sputnik Молдова"

Артем Коротаев/ ТАСС
Здание МИД РФ
© Артем Коротаев/ ТАСС

Виталия Денисова выдворили из республики по обвинению во вмешательстве во внутренние дела страны

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Молдавии в Москве вызван в МИД РФ из-за ситуации вокруг руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова, заявила ТАСС официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

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"Временный поверенный Молдавии в Москве вызван в МИД РФ в связи с депортацией руководителя "Sputnik Молдова", - сказала она.

Как ранее сообщили в Генеральной инспекции по миграции Молдавии, Денисова выдворили из республики по обвинению во вмешательстве во внутренние дела страны. 

Теги:
РоссияМолдавияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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