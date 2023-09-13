Главой Амурской области переизбрали Орлова

Избирком региона признал выборы губернатора состоявшимися и действительными

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Амурской области признала состоявшимися выборы главы региона, в которых победу одержал действующий губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщается в Telegram-канале избиркома.

"Выборы губернатора Амурской области признаны состоявшимися и действительными. Все 13 членов избирательной комиссии Амурской области подписали итоговый протокол", - говорится в сообщении.

За Орлова проголосовали 192 134 избирателя (82,38%). Явка составила 38,74%.

Уточняется, что постановление о результатах выборов опубликуют 14 сентября. В течение 30 дней после этого избранный глава региона вступит в должность.

По данным избиркома, кандидат от партии КПРФ Борис Белобородов получил 7,9% голосов, Евгений Завгородний от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,59% голосов, кандидат от партии "Коммунисты России" Сергей Рафальский набрал 2,06% голосов, представитель "Новых людей" Роман Санжаревский - 2,25% голосов.

За всю кампанию облизбирком принял 52 обращения. По каждому вынесено решение, жалобы на нарушения законодательства не подтвердились.

О выборах

Выборы губернатора Амурской области проходили с 8 по 10 сентября. В регионе работали 713 избирательных участков, из них 19 - временные. По данным областного избиркома, в регионе зарегистрировано 592,8 тыс. избирателей. Орлов руководит Амурской областью с мая 2018 года, когда был назначен врио губернатора региона. В сентябре того же года он победил на выборах, набрав 55,6% голосов (108,2 тыс. голосов).