Путин заявил о стремлении РФ и КНДР крепить узы товарищества и добрососедства

По словам президента, отношения Москвы и Пхеньяна были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Москва и Пхеньян стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства, действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на официальном обеде в честь лидера КНДР Ким Чен Ына, поднимая тост.

"Наши отношения были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов. Мы и сегодня стремимся крепить курс товарищества и добрососедства, действуем во имя мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе", - сказал Путин.

Глава российского государства заметил, что хорошо помнит, как во время прошлых переговоров во Владивостоке в 2019 году обменивался мнениями со своими визави о развитии отношений двух стран. По его словам, нынешний визит также проходит в по-настоящему товарищеской и дружеской обстановке. "Обширная повестка дня, программа, предусматривает посещение не только космодрома Восточный, но и других крупных высокотехнологичных кластеров, промышленных предприятий и инновационных центров на Дальнем Востоке России", - отметил президент.

Путин напомнил, что в 2023 году Россия и КНДР отмечают значительный юбилей - 75 лет дипломатических отношений. "Советский Союз первым признал молодую Корейскую Народно-Демократическую Республику", - подчеркнул он.

Обращаясь к Ким Чен Ыну, глава российского государства отметил, что тот "твердо, уверенно следует курсом, который заложен выдающимися государственными деятелями - основателем Корейской Народно-Демократической Республики товарищем Ким Ир Сеном и продолжателем его дела товарищем Ким Чен Иром". "Они были искренними и настоящими друзьями, последовательными сторонниками выстраивания самых тесных отношений и связей между нашими странами", - констатировал Путин.