Путин поднял тост за сотрудничество РФ и КНДР, процитировав пословицы

Президент также предложить тост за благополучие и процветание народов

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поднял тост за укрепление дружбы между РФ и КНДР, процитировав пословицы двух стран о важности дружбы.

"В Корее есть пословица: "Одежда хороша новая, а друг - старый". А у нас в народе говорят: "Старый друг лучше новых двух", - обратился российский лидер к председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну на официальном обеде в его честь. По мнению Путина, "эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между странами".

"Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами, между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, за благополучие и процветание наших народов, за здоровье товарища председателя и всех присутствующих", - предложил тост президент РФ.