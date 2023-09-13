13 сентября, 08:52,
обновлено 13 сентября, 09:14
Визит Ким Чен Ына в Россию

Путин поднял тост за сотрудничество РФ и КНДР, процитировав пословицы

Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент также предложить тост за благополучие и процветание народов

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поднял тост за укрепление дружбы между РФ и КНДР, процитировав пословицы двух стран о важности дружбы.

"В Корее есть пословица: "Одежда хороша новая, а друг - старый". А у нас в народе говорят: "Старый друг лучше новых двух", - обратился российский лидер к председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну на официальном обеде в его честь. По мнению Путина, "эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между странами".

"Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами, между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, за благополучие и процветание наших народов, за здоровье товарища председателя и всех присутствующих", - предложил тост президент РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКНДРРоссияКим Чен ЫнВизит Ким Чен Ына в Россию
© Информационное агентство ТАСС
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