Дума может 20 сентября обсудить законопроект о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Речь идет об установлении памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 20 сентября может рассмотреть в первом чтении президентский законопроект об установлении памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Это следует из решения профильного комитета Думы по обороне, документ размещен в думской электронной базе.

"Предложить Совету Государственной думы <…> включить указанный проект федерального закона в проект порядка работы Государственной думы на 20 сентября 2023 года для рассмотрения в первом чтении", - указывается в документе.

Законопроект во вторник внес на рассмотрение депутатов президент России Владимир Путин. Новым положением предлагается дополнить закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

В пояснительной записке указано, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на правах субъектов Российской Федерации. "Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие", - говорится в документе.