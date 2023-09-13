13 сентября, 08:57,
обновлено 13 сентября, 09:28

Лавров переадресовал в Совет Безопасности ООН вопрос о санкциях в отношении КНДР

Глава МИД РФ заявил, что Россия "будет развивать с Корейской Народно-Демократической Республикой равноправное, справедливое взаимодействие"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров переадресовал вопрос по санкциям против КНДР в Совет Безопасности ООН.

"Мы санкции против Северной Кореи не объявляли. Санкции объявил Совет Безопасности. Поэтому обращайтесь в Совет Безопасности, а мы будем развивать с Корейской Народно-Демократической Республикой равноправное, справедливое взаимодействие", - заявил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.

Введенные в отношении КНДР Советом Безопасности ООН санкции включают множество мер, в том числе эмбарго на поставки природного газа и ограничения на экспорт продуктов нефтепереработки. Под запретом закупка у страны морепродуктов, текстиля, угля, железной руды, другого сырья и минералов, экспорт рабочей силы. Предполагалось, что в совокупности эти ограничения лишат КНДР более 90% доходов от экспорта сырья и товаров. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичКНДРРоссия
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