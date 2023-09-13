МИД считает опасными заявления США о провозглашении НАТО ядерным альянсом

Они способствуют эскалации в напряженной ситуации, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Россия расценивает заявления Вашингтона, в которых НАТО провозглашается ядерным альянсом, как крайне опасные, они способствуют эскалации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы полагаем крайне опасным эти заявления США, в которых они провозглашают себя ядерным альянсом, говоря о НАТО. Мы полагаем, что эта игра словами лишь только повышает риски и способствует эскалации и без того напряженной ситуации", - сказала дипломат. Она отметила, что в Москве "неоднократно фиксировали заявления и действия стран Запада в ядерной сфере, которые трудно трактовать иначе, нежели провокационные или угрожающие".

В этом контексте Захарова прокомментировала факт появления в итоговой декларации "Большой двадцатки" (G20) формулировки о недопустимости применения ядерного оружия. "Я думаю, что появление этого тезиса связано с осознанием международным сообществом резкого возрастания стратегических рисков, которые чреваты ядерной эскалацией", - сказала она.

"Ужесточилась риторика, ужесточились практические действия в этой сфере, - продолжила официальный представитель МИД РФ. - Как, например, проведение американцами учений в рамках так называемых ядерных групп внутри НАТО, то есть тех самых стран, которые США сделали полигонами своего ядерного оружия в Европе".