Захарова заявила, что пытавшимся обесценить гумпомощь России Карабаху должно быть стыдно

Официальный представитель МИД РФ отметила, что все находившееся в этом гуманитарном грузе "было согласовано с жителями региона, которому он предназначался"

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Информационщики, которые пытались обесценить факт оказания Россией гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха, должны испытывать чувство стыда, их материалы по этой теме "находятся за гранью человеческой этики". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума.

"По поводу заявлений тех, кто пытался обесценить российскую гуманитарную помощь. <...> Этот груз составляет 15 тонн, это в первую очередь продукты, но также это и вещи, и гигиенические, и детские наборы и так далее. Поэтому стыдно должно быть тем, кто вот так решил <...> отреагировать на искренний и, на мой взгляд, крайне своевременный не просто жест или ход российской стороны, а настоящую протянутую руку помощи народу региона", - сказала дипломат. По ее словам, все находившееся в этом гуманитарном грузе "было согласовано с жителями региона, которому он предназначался".

Захарова назвала соответствующие материалы нескольких информационщиков "недостойными, находящимися за гранью <...> человеческой этики". "Призываю в том числе и армянскую общественность проанализировать те материалы, которые были опубликованы, в том числе и в армянских ресурсах, и посмотреть, кто что писал, и услышать то, что мы говорим", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что эту гуманитарную помощь при посредничестве миротворцев РФ представители Российского Красного Креста раздали многодетным семьям, "тем, кто крайне нуждался, это и малоимущие люди".

Дипломат обратилась к тем, у кого может появиться желание "поглумиться и сказать, что это какой-то ход <...> коварный России". Она подчеркнула, что Москва подобные шаги "предпринимала не просто регулярно, а на постоянной основе".

Армянский портал 24News 12 сентября сообщил о том, что грузовой автомобиль с гуманитарной помощью, отправленной Россией в Нагорный Карабах, прибыл в Степанакерт по дороге Агдам - Аскеран.