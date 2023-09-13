Песков сообщил, что переговоры Путина и Ким Чен Ына будут однодневными

Переговоры проходят на космодроме Восточный

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына ограничатся одним днем и завершатся 13 сентября. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сегодня завершатся", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Переговоры проходят на космодроме Восточный в Амурской области. Сначала лидеры пообщались с участием делегаций, потом - тет-а-тет. Как ранее отмечал Песков, в повестке - вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также ситуация в регионе и в мире в целом. Сейчас лидеры продолжают общение за официальным обедом.

Лидер КНДР приехал в Россию по приглашению президента РФ. Его визит носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике.

До этого Ким Чен Ын приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке. Это была их первая встреча.