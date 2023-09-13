Сенатором от Кемеровской области вновь назначили Алексея Синицына

В 2018 году перед назначением на должность сенатора политик был и.о. замгубернатора региона

КЕМЕРОВО, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев вновь назначил Алексея Синицына представителем от исполнительной власти региона в Совете Федерации. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

"Постановлением главы региона Сергея Цивилева от 13 сентября 2023 года полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Кузбасса наделен Алексей Владимирович Синицын", - говорится в сообщении.

13 сентября Цивилев, победивший на досрочных выборах главы Кузбасса, официально вступил в должность с результатом 85% при явке в 81%.

Синицин с октября 2015 года является секретарем Кемеровского регионального отделения партии "Единая Россия". В 2018 году перед назначением на должность сенатора он исполнял обязанности заместителя губернатора Кемеровской области.