Саммит Путина и Ким Чен Ына на Восточном завершился

Общение продлилось в общей сложности больше пяти часов

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение, которое продлилось в общей сложности больше пяти часов.

Лидеры встретились на космодроме Восточный в 07:09 мск, куда Ким Чен Ын прибыл на своем поезде, и вместе осмотрели объекты Восточного. В 08:25 мск начались переговоры с участием делегаций, которые продлились больше часа, а затем саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

В завершение президент РФ дал официальный обед по случаю визита руководителя КНДР. В настоящий момент Ким Чен Ын покинул космодром Восточный.