13 сентября, 09:24
Визит Ким Чен Ына в Россию

Саммит Путина и Ким Чен Ына на Восточном завершился

Владимир Смирнов/ ТАСС
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Общение продлилось в общей сложности больше пяти часов

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили общение, которое продлилось в общей сложности больше пяти часов.

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Лидеры встретились на космодроме Восточный в 07:09 мск, куда Ким Чен Ын прибыл на своем поезде, и вместе осмотрели объекты Восточного. В 08:25 мск начались переговоры с участием делегаций, которые продлились больше часа, а затем саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

В завершение президент РФ дал официальный обед по случаю визита руководителя КНДР. В настоящий момент Ким Чен Ын покинул космодром Восточный. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКНДРРоссияКим Чен ЫнВизит Ким Чен Ына в Россию
© Информационное агентство ТАСС
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