Пушилин сообщил, что Путин внес в парламент ДНР кандидатуры на должность главы региона

Врио главы республики подчеркнул, что процедура будет проводиться в рамках действующего законодательства

ДОНЕЦК, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Народного совета (парламент) Донецкой Народной Республики кандидатуры на пост главы региона. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала Соловьев Live.

"Владимир Владимирович <...> кандидатуры [на пост главы региона] уже внес, на самом деле, в парламент Донецкой Народной Республики. И парламент изберет", - сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что процедура будет проводиться в рамках действующего законодательства. Пушилин уточнил, что дата проведения заседания парламента первого созыва не разглашается, при этом уточнив, что это произойдет в ближайшее время.

Единый день голосования в этом году проходил в России 10 сентября. Впервые в нем принимали участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. По решению избиркомов новых субъектов РФ голосование на выборах депутатов региональных парламентов длилось в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В ДНР избирали 90 депутатов Народного совета (парламента) и 435 депутатов в 20 муниципальных округах. Лидером по итогам выборов стала политическая партия "Единая Россия", которая получила 74 мандата из 90 в Народном совете региона и 41 из 50 мандатов по итогам выборов в Донецкий городской совет.