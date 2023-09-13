13 сентября, 10:07,
обновлено 13 сентября, 10:37
Визит Ким Чен Ына в Россию

Песков назвал очень содержательными переговоры Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что КНДР интересуется возможностями сотрудничества с РФ в области авиации, транспорта и инфраструктуры

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына были очень содержательны. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"В целом переговоры были очень важны, очень содержательны. Сам факт приезда сюда Ким Чен Ына - тоже с точки зрения двусторонних отношений очень важное событие", - сказал он в эфире Первого канала.

Песков указал, что КНДР интересуется возможностями сотрудничества с РФ в области авиации, транспорта и инфраструктуры.

Переговоры лидеров двух стран проходили на космодроме Восточный в Амурской области. Сначала они пообщались с участием делегаций, потом - тет-а-тет. Как ранее отмечал Песков, в повестке - вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также ситуация в регионе и в мире в целом.

Лидер КНДР приехал в Россию по приглашению президента РФ. Его визит носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике. До этого Ким Чен Ын приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке. Это была их первая встреча. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКНДРРоссияКим Чен ЫнПесков, Дмитрий СергеевичВизит Ким Чен Ына в Россию
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