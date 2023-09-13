Путин сообщил, что Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре

По словам президента РФ, у лидера КНДР большая программа

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын, который находится в России с официальным визитом, после переговоров на космодроме Восточном (Амурская область) также посетит Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) и Владивосток (Приморье). Об этом по итогам встречи с ним сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "60 минут" на канале "Россия-1".

"Впереди у председателя большая программа. Он же отсюда еще [едет] в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная техника - и гражданская, и боевая. Затем будет во Владивостоке, и там тоже такая, военная часть - по линии министерства обороны. Она заключается просто в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота", - анонсировал российский лидер.

Ким Чен Ын приехал в Россию с визитом по приглашению Путина. На Восточном у них прошли переговоры как с участием делегаций, так и тет-а-тет.