Путин заявил, что у него с Ким Чен Ыном состоялся откровенный обмен мнениями

Президент назвал переговоры с лидером КНДР продуктивными

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном продуктивными и откровенными.

"Начало хорошее, очень продуктивное. Состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям", - сказал Путин в интервью программе "60 минут".

Он отметил при этом, что Москве и Пекину "большой ущерб нанес ковид, когда КНДР была фактически закрыта от внешнего мира".

Глава российского государства подчеркнул, что сейчас у РФ и КНДР есть "очень много интересных проектов". "Если некоторые вещи вспомнить: это и транспортное сообщение, и логистика - имеется в виду и железная дорога, и автомобильная дорога. Имеется в виду возобновление работы морского порта, где можно сделать очень хороший логистический треугольник: железная дорога, порт, автомобильная дорога на Китай. Здесь можно в разы увеличить объемы перевозок, что очень важно в целом", - пояснил Путин.

Он добавил, что говорил с Ким Чен Ыном о развитии сельского хозяйства, и в этом плане у России "есть что предложить". "И гуманитарную помощь оказываем стране, но кроме гуманитарной помощи есть возможность просто работать на равных, и здесь перспективы неплохие", - отметил президент.