Пять часов на космодроме Восточный. Путин и Ким Чен Ын встретились впервые за четыре года

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в среду на космодроме Восточный. Первый за четыре года саммит в разных форматах продлился больше пяти часов.

Встреча, как отметил российский лидер, состоялась "в особое все-таки время" - в год 75-летия КНДР, которую первым среди стран мира признал Советский Союз, и юбилей окончания Корейской войны, в которой Москва и Пхеньян сражались на одной стороне. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией "главным приоритетом" для своего государства и выразил уверенность в победе российской армии и народа в их "священной борьбе".

ТАСС собрал основное, что известно о встрече.

Дорога к саммиту

Сообщения о возможном визите Ким Чен Ына в РФ - первой его зарубежной поездке с начала пандемии - появились в западной прессе в начале сентября. 11 сентября Москва и Пхеньян подтвердили, что лидер КНДР посетит Россию, но не уточняли дату.

12 сентября Ким Чен Ын прибыл на поезде в Приморский край - на приграничной станции Хасан его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов, сопредседатель межправительственной комиссии с российской стороны. Путин к этому моменту уже был во Владивостоке, где он, в частности, провел совещание о развитии дальневосточных городов и выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

На космодроме

Президент РФ в среду прилетел из Приморья на Восточный, где сперва встретился с ростовской школьницей Машей Андреевой - на открытом уроке "Разговор о важном" 1 сентября она рассказывала главе государства о своем увлечении космосом и, в частности, спутниками.

Лидер КНДР прибыл на космодром на поезде, остановившемся возле монтажно-испытательного корпуса ракет-носителей. К месту встречи с Путиным он направился уже на личном лимузине Maybach.

Главы государств у главного входа в монтажно-испытательный корпус: обменялись рукопожатием и несколькими фразами и сделали совместное фото. Путин рассказал Ким Чен Ыну о Восточном, а тот поблагодарил за приглашение посетить Россию, "несмотря на занятость".

Руководители двух государств осмотрели сборочный цех ракет "Ангара". "Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать", - пояснил журналистам Путин. Ким Чен Ын оставил запись на корейском в книге почетных гостей: "Слава России как страны первых покорителей космоса никогда не померкнет".

Переговоры в расширенном и узком составе

Переговоры делегаций двух стран прошли на первом этаже инженерного корпуса комплекса, предназначенного для ракет "Союз-2". Они заняли больше часа (в 2019 году беседа в таком формате продолжалась около трех с половиной часов).

С российской стороны участвовали, в частности, четыре вице-премьера - Денис Мантуров, Марат Хуснуллин, Дмитрий Оверчук и Юрий Трутнев, - а также глава МИД Сергей Лавров, его коллеги из Минтранса и Минприроды Виталий Савельев и Александр Козлов и министр обороны Сергей Шойгу, посетивший Пхеньян в конце июля. От КНДР присутствовали в том числе главы МИД и Минобороны Цой Сон Хи и Кан Сун Нам, а также завотделом ЦК Трудовой партии Кореи маршал Пак Чон Чхон.

В открытой для прессы части встречи - меньше десяти минут, считая время на перевод, - Путин напомнил об "особом времени", в которое проходят переговоры, и помощи, которую Советский Союз оказывал корейцам в борьбе за независимость. Лидер КНДР в ответ назвал отношения с Москвой приоритетными для Пхеньяна и выразил уверенность, что саммит поможет поднять их на новый уровень. Он констатировал, что Россия поднялась "на священную борьбу" за свой суверенитет и безопасность, и выразил полную поддержку ее властям.

После переговоров в расширенном формате Путин и Ким Чен Ын почти час говорили с глазу на глаз (в прошлый раз их беседа тет-а-тет длилась около двух часов), хотя заранее об этом не объявлялось - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков только отмечал, что это возможно при необходимости.

В число обсуждавшихся тем вошли двустороннее сотрудничество, обстановка в регионе и за его пределами - в частности, Ким Чен Ын отмечал, что речь шла о "военно-политической ситуации на Корейском полуострове и в Европе". Подписание документов по итогам переговоров, как уточнил ТАСС Песков, не планировалось.

Официальный обед

По завершении переговоров в честь Ким Чен Ына был дан официальный обед, включавший среди прочего пельмени с камчатским крабом, уху из белого амура и таежную бруснику с кедровым орехами и сгущенкой. Четыре года назад акцент был сделан на дальневосточные деликатесы и блюда русской кухни - салат из краба, борщ, пельмени из оленины.

На обеде лидеры двух стран обменялись тостами. Путин поднял бокал за здоровье Ким Чен Ына, благополучие и процветание народов России и КНДР, которые действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе. Руководитель КНДР на приеме выразил уверенность в том, что традиционные дружественные связи Москвы и Пхеньяна превратятся в "нерушимые отношения стратегического сотрудничества", пожелал успеха в специальной военной операции и выпил за "новые победы великой России".