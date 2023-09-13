13 сентября, 10:44,
обновлено 13 сентября, 10:58
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына

Песков заявил, что Путин и Ким Чен Ын не обсуждали заявления КНДР о рисках ядерной войны

Возможность размещения солдат республики на границе с Украиной также не затрагивалась, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на переговорах не обсуждали риски ядерной войны.

"Нет, это не обсуждалось никак", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос в интервью программе "60 минут" на канале "Россия-1".

Путин и Ким Чен Ын на переговорах также не обсуждали возможность размещения солдат КНДР на границе с Украиной.

"Нет, никак не касались. Речь шла о развитии двусторонних отношений", - сообщил Песков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКНДРРоссияКим Чен ЫнПесков, Дмитрий СергеевичВстреча Владимира Путина и Ким Чен Ына
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