Регистрация депутатов Херсонской областной думы состоится в течение недели

На первом заседении им вручат удостоверения

ГЕНИЧЕСК, 13 сентября. /ТАСС/. Постановление о регистрации депутатов Херсонской области примут в течение недели, сообщил ТАСС врио губернатора Владимир Сальдо.

"На этой неделе избирательная комиссия Херсонской области примет постановление о регистрации депутатов Херсонской областной думы. По региональному закону в течение 45 дней с момента принятия этого постановления дума должна собраться на первое заседание", - сказал он.

Как уточнила в беседе с корреспондентом ТАСС председатель избиркома региона Марина Захарова, депутаты уже получили уведомления. Она отметила, что удостоверения депутатам вручат на первом заседании. "Мы надеемся, что первое заседание Херсонской областной думы пройдет все-таки в очном формате", - подчеркнула она.

По словам Сальдо, на этом заседании депутаты могут рассмотреть вопрос избрания губернатора Херсонской области, если к этому моменту придут представления кандидатур от президента. "На этом же заседании будет избран председатель думы и может быть предложена кандидатура сенатора от законодательного органа власти", - добавил врио губернатора.

Итоговая явка на выборы депутатов Херсонской областной думы составила 65,14%. Лидером стала партия "Единая Россия", получив 74,86% голосов. За КПРФ проголосовали 10,56% избирателей, за ЛДПР - 8,27%, за партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,03%. Захарова уточнила, что "Единая Россия" получила 28 депутатских мандатов, КПРФ - 4, ЛДПР - 3, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1.