Путин: РФ соблюдает санкции ООН против КНДР, но перспективы сотрудничества в ВТС есть

Президент отметил, что "Россия - страна самодостаточная"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у военно-технического сотрудничества (ВТС) России и КНДР есть перспективы, несмотря на то, что Москва соблюдает санкции Совбеза ООН.

"Есть же определенные ограничения. Россия все эти ограничения соблюдает, но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, обсуждаем, думаем об этом. И здесь тоже есть перспективы", - сказал Путин, отвечая в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1" на вопрос, обсуждалась ли на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном тема ВТС.

Путин подчеркнул, "Россия - страна самодостаточная". "Но в рамках действующих правил у нас есть возможности, на которые мы тоже обращаем внимание и обсуждаем их", - добавил он.