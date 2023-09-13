Лавров: РФ и КНДР будут развивать сотрудничество, неподверженное давлению Запада

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Москва и Пхеньян будут развивать сотрудничество, которое не будет подвергаться давлению стран Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1"

"Мы с КНДР будем развивать, как и договорились, подтвердили сегодня наши лидеры (президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын — прим. ТАСС) взаимовыгодное сотрудничество, которое не будет подвержено незаконному давлению Запада", - сказал глава российского дипведомства.