13 сентября, 11:04,
обновлено 13 сентября, 11:06

Лавров: РФ и КНДР будут развивать сотрудничество, неподверженное давлению Запада

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Москва и Пхеньян будут развивать сотрудничество, которое не будет подвергаться давлению стран Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1"

"Мы с КНДР будем развивать, как и договорились, подтвердили сегодня наши лидеры (президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын — прим. ТАСС) взаимовыгодное сотрудничество, которое не будет подвержено незаконному давлению Запада", - сказал глава российского дипведомства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичКНДРРоссияКим Чен Ын
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