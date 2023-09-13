13 сентября, 11:01,
обновлено 13 сентября, 11:18

МИД РФ пообещал обязательно ответить на высылку Молдавией главы "Sputnik Молдова"

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, взятый Кишиневом курс на "подавление любых проявлений инакомыслия и искоренение неугодных источников информации приобретает все более гротескные формы"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия обязательно примет ответные меры на высылку Молдавией руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой связи с антироссийскими действиями молдавских властей.

Как отметила дипломат, взятый властями Молдавии курс на подавление любых проявлений инакомыслия и искоренение неугодных источников информации "приобретает все более гротескные формы".

"Требуем от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям властей Молдавии, - добавила Захарова. - Что касается наших ответных мер, то они обязательно последуют". 

Теги:
РоссияМолдавияЗахарова, Мария Владимировна
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